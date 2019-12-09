"Дніпрогаз" уклав майже 140 договорів на приєднання до газових мереж

Впродовж 2019 року спеціалісти АТ "Дніпрогаз" уклали майже 140 договорів на приєднання до газорозподільних мереж. Близько 55% клієнтів скористались послугою стандартного приєднання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

За 11 місяців поточного року менеджери Центру обслуговування клієнтів АТ "Дніпрогаз" уклали 74 договори на стандартне приєднання до системи газопостачання. Послугою нестандартного приєднання скористались 63 замовники. Всього з моменту впровадження нового порядку взаємовідносин між Операторами ГРМ та замовниками спеціалісти клієнтського сервісу уклали понад 1,6 тис. договорів на приєднання до ГРМ.

"Основна перевага послуг стандартного чи нестандартного приєднання полягає в тому, що замовнику достатньо подати заяву до Центру обслуговування клієнтів, заповнити опитувальний лист, укласти договір та оплатити вартість робіт. Весь процес координується нашими менеджерами", - коментує начальник управління клієнтського сервісу "Дніпрогазу" Марина Коваленко.

У прес-службі нагадали, що з 1 січня 2019 року Постановою НКРЕКП від 14.12.2018 р. № 1917 затверджені нові ставки плати за стандартне приєднання до газових мереж у Дніпропетровській області. Залежно від типорозміру лічильника та типу місцевості, вартість коливається від 12,7 до 18,6 тис. гривень без ПДВ.

За словами прес-служби, модель взаємовідносин між газорозподільними компаніями та споживачами газу щодо порядку приєднання до мереж діє в Україні з 2013 року. Щоб скористатись послугами стандартного чи нестандартного приєднання, мешканцям Дніпра та Дніпровського району слід звертатись до фахівців Центру обслуговування клієнтів "Дніпрогазу".

"Умови та порядок приєднання до газових мереж регламентуються вимогами Кодексу газорозподільних систем. За відсутності зауважень в документації на стандартне приєднання АТ "Дніпрогаз" зобов'язано протягом 10 робочих днів із дня подачі замовником заяви видати йому дозвіл на приєднання, проекти договорів та відповідні рахунки для сплати. Весь комплекс робіт з приєднання до газових мереж за схемою "Стандартне приєднання" фахівці АТ "Дніпрогаз" мають здійснити протягом 90 днів", - йдеться у повідомленні.