"Дніпрогаз" зафіксував близько 590 фактів крадіжок природного газу

З початку 2020 року фахівці "Дніпрогазу" зафіксували майже 590 випадків несанкціонованого відбору блакитного палива. В результаті споживачі завдали збитків на суму 5,3 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Дніпрогаз".

За січень-листопад поточного року в результаті проведених перевірок "Дніпрогазом" виявлено 588 фактів незаконного споживання природного газу. Серед зафіксованих порушень - близько 40 незаконних врізок, майже 180 випадків пошкодження лічильника, 215 фактів самовільного відновлення газопостачання та інше. Сума завданих Оператору ГРС збитків досягла 5,3 млн гривень.

"Згідно вимог Кодексу ГРС за нелегальне використання газу недобросовісні споживачі повинні відшкодувати завдані газорозподільній компанії збитки. Залежно від виявленого виду порушень їх розмір може коливатися від 3,5 до 500 тисяч гривень, - зазначає комерційний директор "Дніпрогазу" Ігор Маньковський. – А це значить, що крадіжки палива можуть обійтися зловмисникам в десятки разів дорожче, ніж його легальне споживання".

За словами прес-служби, відстежити сторонні втручання в роботу газорозподільної системи фахівцям компанії вдається з допомогою сучасного спеціалізованого обладнання. Після виявлення порушень більшість несумлінних споживачів визнає свою провину і сплачує передбачені законом штрафні санкції. Якщо ж споживач своєї провини визнавати не бажає і відмовляється компенсувати заподіяну шкоду, питання про їх стягнення вирішується в судовому порядку. У такому разі, крім суми нарахованих збитків, споживачеві також необхідно буде сплатити всі судові витрати.

"Акцентуємо увагу, що крім матеріальної шкоди, втручання у систему газопостачання піддає споживачів небезпеці. Дуже часто в місцях несанкціонованих врізок в газопроводи трапляються витоку газу, які можуть призвести до аварійних ситуацій і вибухів. "Дніпрогаз" застерігає споживачів від таких вкрай небезпечних дій і нагадує: якщо Ви стали свідком самовільного втручання в газові мережі - негайно повідомте про це газорозподільну компанію. Зробити це можна за номером екстреної служби "104", - йдеться в повідомленні.