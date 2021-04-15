"Дніпрогаз": послугою "газифікація під ключ" скористалися 75 клієнтів

"Комфортне споживання газу залежить насамперед від якості робіт з будівництва зовнішніх та внутрішніх газових мереж, індивідуального підбору газового обладнання. Саме тому фахівці "Дніпрогазу" пропонують своїм клієнтам скористатися комплексною послугою приєднання", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, протягом першого кварталу 2021 року 23 клієнта замовили послугу стандартного приєднання до газових мереж. Послугою нестандартного приєднання скористалися 52 замовника.

"Обравши послугу "газ під ключ" клієнт отримає синхронне виконання цілого ряду необхідних для газифікації робіт: проектування, зовнішнє і внутрішнє, підключення, експертний супровід, підбір та встановлення необхідного обладнання та його технічне обслуговування, - розповідає директор з капітального будівництва АТ "Дніпрогаз" Володимир Ткаченко. - Така послуга підходить для тих споживачів, які прагнуть оптимізувати витрати і час, газифікуючи будинок чи підприємство".

За словами прес-служби, аби скористатися новою послугою компанії, жителям Дніпра та Дніпровського району достатньо звернутися в 104.ua Клієнтський простір, написати заяву та надати необхідний пакет документів. Допоможе в цьому Персональний менеджер. Він врахує всі побажання клієнта, познайомить з повним переліком послуг і товарів, а також відповість на всі існуючі питання.

"Не менш важливим етапом нової послуги є індивідуальний підбір необхідного газового обладнання. Для того щоб споживання газу було безпечним і надійним, слід купувати лише сертифіковані газові прилади. На сайті 104.ua Маркет можна ознайомитися з різними моделями газових котлів, лічильників, смарт-модемів, сигналізаторів загазованості, водонагрівачів від світових та українських виробників. А підібрати прилад точно під технічні характеристики газифікованого об'єкта допоможе Персональний менеджер 104.ua Клієнтського простору", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, за консультацією з питань отримання послуги комплексного приєднання та індивідуального підбору обладнання можна звертатися до фахівців 104.ua Клієнтського простору на вул. Паторжинського, 24 або за телефонами Контакт-центру компанії (056) 78-78-104 і (067) 62-63-104.