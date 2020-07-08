"Дніпрогаз": вартість доставки газу з липня змінилася на 7%

З 1 липня 2020 року за рішенням НКРЕКП відбувся другий етап вирівнювання тарифу на доставку газу для АТ "Дніпрогаз". Величина тарифу на доставку блакитного палива змінена на 7% або на 5 копійок.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Середньомісячний платіж за послуги з розподілу блакитного палива для домоволодіння в Дніпрі вдвічі нижче витрат на мобільний зв'язок або інтернет, - відзначає комерційний директор АТ "Дніпрогаз" Ігор Маньковський.

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Тариф на доставку, грн з ПДВ Тариф на доставку, грн з ПДВ Середнє споживання, м3 Середній чек за розподіл в місяць, грн з 1 січня 2020 року з 1 липня 2020 року за рік за місяць за тарифом

з 1 січня 2020 року за тарифом

з 1 липня 2020 року різниця, грн Газова плита (з річним споживанням 120 м3 на рік або 10 м3 в місяць) 0,66 0,71 120 10 6,60 7,10 0,50 Плита і колонка (з річним споживанням 240 м3 в рік або 20 м3 в місяць) 0,66 0,71 240 20 13,20 14,20 1,00 Опалення (з річним споживанням 1200 м3 в рік або 100 м3 в місяць) 0,66 0,71 1200 100 66 71 5,00 Популярні новини В Україні запускають електронні лікарняні в тестовому режимі

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"Наприклад, споживач, який використовує газ лише для приготування їжі, при середньому місячному споживанні газу 10 куб. м, з липня буде платити за доставку 7,1 гривень на місяць. Для цієї категорії споживачів щомісячне збільшення склало всього 50 копійок", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, для домогосподарств з газовими плитою та колонкою, які споживають 240 кубометрів в рік або 20 куб. м на місяць, квитанція за доставку газу складе 14,2 замість 13,2 гривень. Збільшення – 1 гривень на місяць.

Для домогосподарств з автономним опаленням, які в середньому використовують 1200 кубів газу щорічно, щомісячний платіж складе 71 гривень в місяць і збільшиться на 5 гривень.

"Вирівнювання тарифу на розподіл природного газу для АТ "Дніпрогаз" з 1 липня 2020 року до 77 копійок за кубометр газу повинно було дозволити дещо стабілізувати фінансовий стан компанії і вирішити ряд боргових проблем останніх років. Враховуючи затверджені регулятором зміни, прогнозований показник збитковості компанії до кінця року за підрахунками фахівців перевищить 27 млн гривень", - йдеться в повідомленні.