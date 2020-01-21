"Дніпрогаз": розподіл газу буде оплачуватися окремим рахунком

Згідно з рішенням НКРЕКП з січня 2020 року споживачі газу будуть по-новому оплачувати доставку газу. Всі споживачі отримають окремі рахунки: один за газ, другий – за його доставку. Про це повідомляє прес-служба АТ "Дніпрогаз".

"У Дніпрі та Дніпровському районі споживачі отримають два рахунки: за газ від постачальника та за його доставку від АТ "Дніпрогаз". Вартість послуг з доставки газу виключена з загального рахунку за газ і буде виставлятись окремою квитанцією. Таким чином споживачі газу зможуть побачити, кому та за які послуги вони сплачують кошти. Раніше вартість доставки блакитного палива зазначалась в загальному рахунку окремим рядком", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до умов Типового договору розподілу, вартість послуг з доставки газу побутовий споживач повинен оплачувати на підставі рахунку АТ "Дніпрогаз" до 20 числа місяця, в якому надаються послуги.

"За основу розрахунку береться обсяг споживання газу для кожного окремого споживача за минулий газовий рік: з початку жовтня до кінця вересня. Цей індивідуальний об’єм спожитого газу розділяється на 12 частин та помножується на діючий тариф на доставку газу. Наприклад: за минулий газовий рік (з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року) споживачем використано 500 куб. м газу. Місячна вартість доставки газу для дніпрян у першому півріччі 2020 року розраховуватиметься наступним чином: 500 куб. / 12 міс. х 0,66 гривень = 27,5 гривень на місяць з ПДВ, де 0,66 гривень – вартість доставки 1 кубометру газу на місяць з ПДВ для АТ "Дніпрогаз", - йдеться у повідомленні.

"Чимала частина дніпрян використовує природний газ для опалення житла. Тому фінансове навантаження на сімейний бюджет в зимовий період суттєво зростає. Тепер взимку, коли споживачі значно збільшують використання газу, платіж за його доставку не зростає, як це було раніше", - зазначив комерційний директор АТ "Дніпрогаз" Ігор Маньковський.

За словами прес-служби, якщо клієнт АТ "Дніпрогаз" заощадив енергоресурс та зменшив обсяги споживання, вже в наступному газовому році зменшиться кількість кубометрів палива, що підлягає до сплати. Якщо у власника домоволодіння відсутня потреба в природному газі, а отже й у послугах з його доставки та обслуговування мереж, споживач має право звернутись до АТ "Дніпрогаз" для від’єднання від системи газопостачання.

"Нагадуємо, що 24 грудня 2019 року Постановою № 3017 НКРЕКП вперше за чотири роки затвердила нові тарифи на розподіл газу для АТ "Дніпрогаз". В період з 1 січня 2020 року по 30 червня 2020 року включно тариф на послуги розподілу становить 0,66 гривень за 1 куб. м на місяць з ПДВ, а з 1 липня 2020 року складе 0,77 гривень за 1 куб. м на місяць з ПДВ", - йдеться у повідомленні прес-служби.