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"Дніпрогаз" проводить технічне обслуговування за акційною ціною

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Дніпро, Середа 09 червня 2021 17:22
"Дніпрогаз" проводить технічне обслуговування за акційною ціною Газовий вентиль (dtek.com)
Автор: Марія Тарариєва

АТ "Дніпрогаз" пропонує своїм клієнтам фіксовану вартість виконання робіт з технічного обслуговування внутрішніх мереж - 300 гривень на рік. Згідно з чинним законодавством, відповідальність за внутрішні мережі та газове обладнання в приватних будинках і квартирах несуть їх власники.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"За статистикою, третина викликів дніпрянами аварійно-диспетчерської служби газу - витоки на газових мережах. Пов'язано це з несвоєчасним проведенням технічного обслуговування внутрішніх газопроводів", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що за правилами безпеки газопостачання комплекс робіт з технічного обслуговування необхідно проводити один раз на рік.

"Міжопалювальний період - це найзручніший час для того, щоб провести обстеження і технічне обслуговування внутрішніх мереж газопостачання. Особливо це стосується приватних домоволодінь, які використовують газ для опалення, - зазначає директор з капітального будівництва АТ "Дніпрогаз" Володимир Ткаченко. - Наша компанія зробила послугу з технічного обслуговування внутрішніх мереж доступною, зафіксувавши ціну на рівні 300 гривень на рік".

Для проведення ТО клієнт повинен підписати договір з газорозподільною компанією і після обстеження внутрішніх газових мереж-акт виконаних робіт. Оплатити послугу можна протягом 5 робочих днів в будь-якому банківському відділенні на підставі паперового рахунку.

За словами прес-служби, підписавши договір на проведення ТО з газорозподільною компанією, споживач гарантовано отримує:

  • обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу від введення в будинок (квартири) до газового приладу;
  • приладовий контроль на щільність з'єднань газопроводів;
  • огляд наявності і перевірку герметичності футлярів в місцях прокладки через зовнішні і внутрішні конструкції будинку;
  • перевірку працездатності і мастило запірних пристроїв, встановлених на газопроводах;
  • усунення витоків на муфтових з'єднаннях.

"Про деталі послуги дніпряни можуть дізнатися в "104.ua Клієнтському просторі" по вул. Паторжинського, 24. АТ "Дніпрогаз" закликає клієнтів подбати про власну безпеку і провести технічне обслуговування внутрішніх газових мереж", - йдеться в повідомленні.

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