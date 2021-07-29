"Дніпрогаз": виробники тепла для потреб населення заборгували компанії 1,7 млн гривень

"Впродовж 2021 року підприємства, які виробляють тепло для потреб населення, наростили заборгованість за розподіл газу перед АТ "Дніпрогаз". Так, сумарна заборгованість теплопостачальників КП "Дніпротеплоенерго" та ДП "Пiвнiчтепломережа" на сьогоднішній день складає 1,7 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що незадовільний стан розрахунків теплопостачальних підприємств негативно впливає на роботу "Дніпрогазу" та проведення планових робіт з модернізації газових мереж. Адже саме влітку здійснюється більша частина робіт із встановлення нового газового обладнання, заміни ділянок газопроводів. Ці заходи спрямовані на забезпечення безперебійного та надійного розподілу газу впродовж опалювального сезону.

"Через наявні борги за доставку газу згідно чинного законодавства наша компанія обмежила газопостачання усіх об’єктів зазначених підприємств ТКЕ, що не використовують енергоресурс, в міжопалювальний сезон. Виключення було зроблено лише для ряду об’єктів критичної інфраструктури: Обласного діагностичного центру, дитячого протитуберкульозного санаторію, спеціалізованого будинку дитини, обласної лікарня ім. Мечникова, - коментує комерційний директор АТ "Дніпрогаз" Ігор Маньковський. – Однак зауважу, що накопичена заборгованість може призвести до відключення всіх об’єктів, в т.ч. об’єктів критичної інфраструктури, та унеможливить початок опалювального сезону 2021-2022 років для вже відключених об’єктів".

За словами прес-служби, через наявні неплатежі з боку виробників тепла для потреб населення газорозподільна компанія може відчувати проблеми з виплатою заробітних плат працівникам, які зараз активно задіяні в проектах редизайну та модернізації газових мереж на території ліцензійної діяльності.

"В середньому 30% доходів АТ "Дніпрогаз" отримує саме за послуги розподілу газу, надані тепловикам. Тому зменшення рівня розрахунків з боку підприємств ТКЕ негативно позначаються не лише на внутрішньому фінансовому стані компанії, а й на його контрагентах. Зокрема, це стосується взаєморозрахунків з ТОВ "Оператор ГТС України", - йдеться у повідомленні.