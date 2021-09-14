"Дніпрогаз": близько 65% споживачів не мають заборгованості за розподіл газу

У січні-серпні поточного року кількість боржників "Дніпрогазу" за доставку газу зменшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 13%. Однак їх заборгованість постійно зростає і на даному етапі становить майже 22 млн гривень.

За 8 місяців 2021 року борги побутових споживачів Дніпра за доставку газу досягли 22 млн гривень. Разом з тим, значно скоротилася кількість споживачів, які не платили за розподіл жодного разу протягом останніх двох років. Якщо наприкінці 2020 року їх було майже 40 тисяч, то станом на 1 вересня 2021 року кількість клієнтів компанії, які частково або повністю розрахувалися з накопиченими боргами, зменшилася на 43%.

"Кошти, які дніпряни оплачують за доставку газу, наша компанія спрямовує на повноцінне функціонування аварійно-диспетчерської служби "104", утримання в справному технічному стані газорозподільних мереж різних форм власності та споруд на них, модернізацію, капітальні та поточні ремонти, підтримання належного тиску в газорозподільній системі. Все це для того, щоб газ був доставлений кожному з 400 тисяч побутових клієнтів. Саме тому від своєчасної оплати за доставку газу залежить безперебійність і безаварійність газопостачання", - зазначає комерційний директор АТ "Дніпрогаз" Ігор Маньковський.

За словами прес-служби, через неплатежі клієнтів "Дніпрогаз" змушений звертатися до суду і стягувати борги примусово. Зараз в компанії триває активна робота по розсилці досудових попереджень боржникам. Крім суми боргу, таким споживачам доведеться сплатити також судові витрати і виконавчий збір у розмірі 10% від суми заборгованості.

"Більше того, зараз боржники ризикують залишитися без газопостачання. Адже з 20 серпня 2021 року відповідно до Закону України №1657-IX знято мораторій на відключення споживачів, які мають заборгованість, від комунальних послуг. Варто відзначити, що заборона на відключення діятиме тільки в регіонах, де встановлено "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

"Дніпрогаз" закликає споживачів не допускати накопичення боргів за доставку газу, розраховуватися за надані послуги у встановлений термін, щомісяця до 20 числа, і користуватися для оплати онлайн сервісами: "особистим кабінетом" на сайті 104.ua, мобільними додатками 104 Mobile і 104 Mobile Light, а також чат ботами 7104ua в Viber і Telegram.