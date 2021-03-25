"Дніпрогаз" забезпечує техобслуговування в 1,7 тисячах багатоквартирних будинків

"З 2019 року послуга з технічного обслуговування надається на ринкових умовах. Відповідальність за безпечну експлуатацію внутрішньобудинкових газових мереж та газових приладів несуть власники або управителі будинків. Вони зобов'язані підписати акт розмежування балансової належності, який визначить зони відповідальності Оператора ГРС і власників/управителів житлового фонду. Наступним кроком є вибір спеціалізованої підрядної компанії, яка має ліцензію та дозвіл на виконання робіт по газових мереж загального користування", - йдеться в повідомленні.

Після підписання договору відповідальність за безпечну експлуатацію газових мереж переходить до постачальника послуги.

"З газовими мережами наша компанія працює майже 65 років. Цілком логічно, що персонал АТ "Дніпрогаз" є беззаперечним лідером у наданні послуг з технічного обслуговування мереж. Наші фахівці мають необхідну кваліфікацію для виконання робіт будь-якої складності, - говорить директор з капітального будівництва АТ "Дніпрогаз" Володимир Ткаченко. - Ми дякуємо клієнтам, які звернулися з цим завданням саме до нас і розуміємо свою відповідальність, адже своєчасне технічне обслуговування мереж - це безпека споживачів газу".

З понад 1,7 тисяч багатоповерхівок, газові мережі яких обслуговують фахівці "Дніпрогазу", майже 50 ОСББ.

"Однак у Дніпрі налічується 1,5 тисячі ОСББ, керівники яких відмовляються підписувати акти розмежування і нехтують вимогами законодавства щодо забезпечення своєчасного ТО будинкових газових мереж. Така ситуація призводить до підвищення рівня аварійності газопроводів загального користування і наражає на небезпеку самих мешканців", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що для отримання консультацій або укладення договору на технічне обслуговування споживачі природного газу можуть звернутися в 104.ua Клієнтський простір на вул. Паторжинського, 24 або зателефонувати до Контакт-центру за телефонами (056) 78-78-104 або (067) 62-63-104.