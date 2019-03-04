"Дніпрогаз": некоректна робота платформи добового балансування веде до збитків

Спеціалісти компанії зазначають, що обсяги балансування у наданих "Укртрансгазом" документах не відповідають дійсності

При расчете стоимости услуг балансировки в декабре 2018 года АО "Укртрансгаз" применил для ПАО "Днепрогаз" неправомерный коэффициент компенсации, что ведет к убыткам компании. Об этом сообщает пресс-служба "Днепрогаза".

"ПАО "Днепрогаз" получило от Оператора ГТС акт об оказании услуг по балансировке за декабрь 2018 года, счет на оплату и отчет о потребителей, которые потребляли природный газ без подтвержденных номинаций. Специалисты компании отмечают, что объемы балансировка в предоставленных "Укртрансгазом" документах не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в отчет потребителей, которые не получили номинаций, была включена религиозная организация, которой предоставлялись услуги по газоснабжению в пределах специальных обязанностей, определенных Постановлением КМУ от 19 октября 2018 г. № 867.

"Фактический объем производственно-технических расходов ПАО "Днепрогаз" в декабре 2018 года составляет менее 5% от отобранного объема газа из газотранспортной системы, - говорит коммерческий директор ПАО "Днепрогаз" Игорь Маньковский. – Однако при расчете стоимости услуг по балансировке Оператором ГТС был применен неправомерный коэффициент компенсации. Данный факт подтверждается письмом от НКРЭКУ, ведь корректировка объемов газа с коэффициентом компенсации в сторону увеличения противоречит требованиям действующего законодательства".

По словам пресс-службы, в результате неправомерных действий Оператора ГТС при коммерческой балансировке возникла угроза нанесения ПАО "Днепрогаз" существенных материальных убытков и срыва бесперебойного газоснабжения жителей Днепра в отопительный период. Для урегулирования угрозы и приведения действий АО "Укртрансгаз" в соответствие с требованиями действующего законодательства "Днепрогаз" направил обращение в Кабмин, Антимонопольный комитет и Государственную регуляторную службу.

Также в пресс-службе напомнили, что согласно Закону Украины "О функционировании рынка природного газа" взаимодействие субъектов рынка газа базируется на принципах прозрачности, пропорциональности и недискриминации.