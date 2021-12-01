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"Дніпрогаз" інвестував у газорозподільні мережі майже 19 млн гривень

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Дніпро, Середа 01 грудня 2021 19:36
"Дніпрогаз" інвестував у газорозподільні мережі майже 19 млн гривень Фото: газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

Протягом 2021 року "Дніпрогаз" інвестував 18,8 млн гривень з метою забезпечення безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання. Фахівці провели комплекс робіт з редизайну та модернізації газових мереж, замінили та відремонтували обладнання для якісної доставки газу мешканцям Дніпра та Дніпровського району.

Про це повідомляє прес-служба "Дніпрогазу".

"Обсяг інвестицій, що залучаються "Дніпрогазом" для оновлення системи газорозподілу, щорічно затверджується НКРЕКП. За ці кошти в 2021 році фахівці АТ "Дніпрогаз" замінили 1 км застарілих сталевих газопроводів на поліетиленові, провели реконструкцію 3 ГРП з повною заміною обладнання, замінили 10 засувок в газових колодязях і більше 250 кранів на газопроводах-вводах в житлові будинки, виконали капремонт і модернізацію 47 станцій катодного захисту газопроводів від корозії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в поточному році на території лінцензійної діяльності АТ "Дніпрогаз" було замінено 25 застарілих шафових газорегуляторних пунктів на нові сучасні ШГРП власного виробництва заводу RGC Production.

"Заміна морально застарілих і фізично зношених ШГРП - це значна частина комплексного редизайну газорозподільної системи компанії, - зазначає в.о. технічного директора "Дніпрогазу" Сергій Матієнко. - Встановлене обладнання дозволяє істотно знизити втрати газу і забезпечить стабільний розподіл блакитного палива для наших клієнтів. Зазначу, що фільтри нових ШГРП очищають блакитне паливо від механічних мікрочастинок перед його подачею в газові прилади споживачів".

У разі затвердження Плану розвитку газорозподільної системи Дніпра на 2022 рік фахівці "Дніпрогазу" планують реконструювати 3,5 км газопроводів, провести капітальний ремонт майже 4 км підводного переходу високого тиску через річку Дніпро, замінити 19 відключаючих пристроїв в газових колодязях, провести капітальний ремонт 20 установок катодного захисту, 4 ГРП і 36 ШГРП, а також встановити 23 ШГРП RGC Production. На це компанія планує витратити понад 29 млн гривень.

"Весь комплекс зазначених робіт виконується за рахунок тарифу на послугу розподілу природного газу. Газовики закликають оплачувати доставку палива вчасно, щоб всі заплановані заходи виконувалися в строк для стабільного і безаварійного газопостачання споживачів", - йдеться в повідомленні.

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Дніпро Газ
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