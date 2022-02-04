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"Дніпрогаз": 350 клієнтів скористалися послугою "газ під ключ"

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Дніпро, П'ятниця 04 лютого 2022 16:52
"Дніпрогаз": 350 клієнтів скористалися послугою "газ під ключ" Фото: газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

У 2021 році працівники газорозподільної компанії АТ "Дніпрогаз" приєднали до системи газопостачання Дніпра та Дніпровського району близько 350 нових об'єктів. Серед них 290 приватних домогосподарств, решта - багатоповерхові житлові комплекси та об'єкти комунально-побутової сфери.

Про це повідомляє прес-служба "Дніпрогазу".

"Приєднання до газової мережі-складний технологічний процес, який слід довірити фахівцям. Комфортне споживання газу залежить від якості робіт з будівництва зовнішніх і внутрішніх газових мереж, індивідуального підбору газового обладнання. Серед переваг послуги "газ під ключ": синхронність виконання всіх процесів, експертний супровід, якісні матеріали і новітнє газове обладнання, що дозволить істотно заощадити клієнту час і кошти при газифікації об'єкта", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, за минулий рік 157 клієнтів замовили послугу "стандартного приєднання" до газових мереж. Послугою "нестандартного приєднання" скористалися 187 замовників. У порівнянні з показниками 2020 року кількість замовників послуги з приєднання до газорозподільної системи збільшилася в середньому на 40%.

"Приєднатися до газових мереж можуть всі. Абсолютно не важливо, живете ви в місті або в приватному секторі. Єдине, що має значення-відстань до газопроводу і потужність споживання, - розповідає директор з капітального будівництва "Дніпрогазу" Володимир Ткаченко. - Наша компанія є беззаперечним лідером у наданні ліцензованої послуги з газифікації. Досвід фахівців "Дніпрогазу"в поєднанні з новітніми технологіями дозволяють виконувати роботи будь-якого рівня складності".

У прес-службі також зазначили, що замовити комплексну послугу компанії жителі Дніпра та Дніпровського району можуть в 104.ua клієнтському просторі за адресами: вул. Паторжинського, 24 та просп.Слобожанський, 96. Необхідно написати заяву і надати пакет документів. За кожним клієнтом компанії закріплюється персональний менеджер, який буде контролювати всі етапи надання послуги і допоможе здійснити індивідуальний підбір газового обладнання.

"Для зручності в умовах карантинних обмежень клієнти можуть замовити сертифіковане газове обладнання та консультацію на сайті market.104.ua. тут представлені різні моделі газових котлів, лічильників, смарт-модемів, сигналізаторів, водонагрівачів від провідних світових та українських виробників", - йдеться в повідомленні.

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Дніпро Газ
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