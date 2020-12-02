ДніпрОДА замовить томограф за 9,6 млн у фірми, яка підозрюється у крадіжці

Фото: томограф (з відкритих джерел)

Дніпропетровська ОДА провела тендер на закупівлю томографу, однак переможцем виявилася фірма, яку раніше вже підозрювали в несумлінності.

Про це повідомляє регіональне видання "Інформатор. Гроші".

Так, переможцем виявилася київська фірма ТОВ "УКР ДІАГНОСТИКА". Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, фірма заснована в жовтні 2002 року.

Керівником є Ольга Кривокобильська. З 2016 по 2020 рр. фірма перемогла в 545 тендерах на загальну суму 2,41 млрд грн, з яких 53,7 млн – у Департаменту охорони здоров'я ДОГА.

Як зазначає "Інформатор", підприємство фігурує у кількох кримінальних справах. Так, головним слідчим управління Нацполіції встановлено, що фірма брала участь в схемі з продажу ліків та обладнання за завищеними цінами Одеському національному медичному університету на суму 580 млн грн протягом 2016-2018 рр. Відповідно правоохоронцями було порушено кримінальну справу № 12018000000000765.

Також Сумської Нацполіцією підприємство звинувачується у крадіжці 900 тис. бюджетних коштів при продажу системи рентгенографічної та флюороскопічної OPERA-T30cs в Сумську обласну дитячу лікарню в грудні 2016 року. Як виявилося, обладнання було зроблено з більш дешевих деталей різних фірм, наприклад, TOSHIBA Electron. Аналогічно р. Городок Хмельницької області місцева лікарня переплатила 1,3 млн грн при закупівлі томографа.

Нагадаємо, Красноармійська міжрайонна прокуратура відкрила проти фірми кримінальну справу №32013050670000021 за фактом крадіжки 6,8 млн грн на закупівлю комп'ютерного томографа TSX-032A. Як виявилося, гроші з бюджету були внесені, але томографа лікарня так і не побачила.