У Дніпрі на хабарі затримали начальника міграційної служби

Фото: затримання хабарника (ssu.gov.ua)

Держслужбовець вимагав кошти за допомогу у знятті арешту з нерухомого майна

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) під процесуальним керівництвом військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону викрили на хабарі начальника одного з районних відділів у Дніпрі Головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомляється, оперативники спецслужби встановили, що держслужбовець вимагав від місцевої жительки 3 тис. доларів за сприяння у знятті арешту з нерухомого майна. За вказану суму зловмисник обіцяв вплинути на прийняття рішення співробітником правоохоронного органу, який є уповноваженою особою на виконання функцій держави.

Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці після одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Фото: затримання хабарника (ssu.gov.ua)

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що голову сільської ради у Чуднівськму районі затримали за одержання 35 тис. доларів хабара.

РБК-Україна писало, що слідчі ДБР затримали на хабарі у 5 тис. доларів у Харкові майора поліції, старшого оперуповновноваженого Управління карного розшуку ГУ Нацполіції у Харківській області.