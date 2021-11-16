В Дніпрі запроваджують обмеження на транспорт для пільговиків: нові правила

У Дніпрі запроваджують карантинні обмеження на перевезення пільгових пасажирів у громадському транспорті. Нові правила набирають чинності вже з 18 листопада.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Дніпровської міської ради.

Згідно з рішенням спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня, починаючи з 18 листопада, для пільгових пасажирів дозвіл на безкоштовний проїзд діятиме з 10:00 до 15:00.

Це повинно запобігти поширенню коронавірусу на території міста.