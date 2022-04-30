У Дніпрі ЗСУ та теробороні передали 22 маневрові автівки

Автівки придбали коштом приватних пожертвувачів, волонтерів та підприємців. Утім, левова частка грошей була зібрана фондом "ТАПС-Україна". Це спільна робота в рамках проекту #CARFORVICTORY, який підтримує, зокрема й ВЦ "Схід".

Джипи та пікапи шукали по всій Європі - в Італії, Польщі, Бельгії, Голландії, Іспанії. У Львові автівки фарбують в піксель, перевіряють підвіски, намагаються дати додаткове оснащення - тарани, захист радіаторів, каже письменник, блогер, координатор проекту #CARFORVICTORY Ян Валетов. За його словами, також готується наступна партія.

Раніше на фронт вже передали 50 автомобілів для тактичних груп.

Мер Дніпра Борис Філатов, який зустрівся з армійцями під час передачі автівок, подякував фонду "ТАПС-Україна", а також усім, хто займається "перегонкою" та ремонтом машин, хто захищає країну і допомагає в тилу. За його словами, все це є доказом того, що це - народна війна за незалежність і виживання українського народу.

"Це - знакова подія. Партія машин нині досить велика. І вона не остання. Коли ми збираємося всі разом, це дає всім зрозуміти, що ми є непереможною нацією. Кожен з присутніх тут вкладає частку своїх серця та душі в роботу заради нашої спільної перемоги", - сказав Філатов.