У Дніпрі зіткнулися вантажівка і маршрутка, є постраждалі

У місті Дніпро сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю вантажівки та маршрутки, в результаті чого постраждали щонайменше 11 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу обласної поліції.

Як повідомляється, інцидент стався у вівторок, 24 вересня, 08:26 на перехресті вулиць Динамо і Запорізьке шосе.

За попередніми даними, одинадцять потерпілих з легкими та середньої ступеня тяжкості тілесними ушкодженнями госпіталізовані.

На місці ДТП працюють слідчі і поліцейські патрульної поліції. Зараз триває огляд місця події.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в селі Андріївка Донецької області зіткнулися автомобіль і мікроавтобус, в результаті чого постраждали 10 осіб, троє з яких - діти. Водій транспортного засобу на нерегульованому перехресті не поступився дорогою автомобілю Opel Vivaro, в результаті чого сталося ДТП.

Крім того, в селі Заставье Рівненської області водій допустив наїзд на 14-річного школяра, в результаті чого той помер від отриманих травм. Водія затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання.