.У Дніпрі створили найбільший український прапор, - Філатов

"Сьогодні ввечері Дніпро покаже всім, що ми єдині. Нехай бачать усі. Навіть із космосу", - повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Проекція сягає понад 10 кілометрів. Це більш ніж 5 тис. світлових пікселів і лазери відомої у світі інсталяції Dnipro Light Flowers, до якої нині входять п’ять колишніх заводських труб.

"Ми дуже раді, що наша світлова лазерна артінсталяція, яку ми нещодавно запустили з ініціативи фонду "Культурна столиця", а також за підтримки мера Бориса Філатова та команди Геннадія Корбана (голова Громадської ради, - ред.), показує себе у такій важливій ролі", - сказав керівник компанії "Expolight" та автор медіа-артінсталяції Микола Каблука.

Так з 16 лютого і до кінця тижня - з настанням темряви і до опівночі - синьо-жовтий прапор простягатиметься по обидва береги Дніпра.