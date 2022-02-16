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.У Дніпрі створили найбільший український прапор, - Філатов

Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі в День єднання у небі з’явиться найбільший український прапор, створений світломузичною інсталяцією Dnipro Light Flowers.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.

"Сьогодні ввечері Дніпро покаже всім, що ми єдині. Нехай бачать усі. Навіть із космосу", - повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Проекція сягає понад 10 кілометрів. Це більш ніж 5 тис. світлових пікселів і лазери відомої у світі інсталяції Dnipro Light Flowers, до якої нині входять п’ять колишніх заводських труб.

"Ми дуже раді, що наша світлова лазерна артінсталяція, яку ми нещодавно запустили з ініціативи фонду "Культурна столиця", а також за підтримки мера Бориса Філатова та команди Геннадія Корбана (голова Громадської ради, - ред.), показує себе у такій важливій ролі", - сказав керівник компанії "Expolight" та автор медіа-артінсталяції Микола Каблука.

Так з 16 лютого і до кінця тижня - з настанням темряви і до опівночі - синьо-жовтий прапор простягатиметься по обидва береги Дніпра.

Як повідомлялось, у Дніпрі готують до запуску додаток, що дозволить усім охочим керувати світло-музичним шоу Dnipro Light Flowers. Додаток буде доступний до завантаження вже навесні.

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Дніпро