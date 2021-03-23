У Дніпрі створили меморандум про вуличне мистецтво

У Дніпрі представники влади, мистецтва та громадськості створили меморандум про вуличне мистецтво. У документі визначили та узгодили те, на яких стінах у місті можуть малювати художники, а на яких - заборонено.

За його словами, таким чином вдалося налагодити діалог з вуличними митцями, підкреслити цінність міського простору та визнати стрітарт його частиною.

"Згідно з правилами благоустрою наносити малюнки на будь-які стіни, фасади та паркани у Дніпрі заборонено. Однак правилами меморандуму разом ми узгодили ті поверхні, до яких комунальники ставитимуться лояльно. Тобто художники можуть вільно малювати на таких поверхнях, а значить і самовиражатися, і зберігати свої творіння. Це не про цензуру і боротьбу, це про упорядкування візуального міського простору", - повідомив Білопольський.

Під час прес-конференції для прикладу було представлено декілька об’єктів з нанесеними на них малюнками. Першим став паркан з графіті, що огороджує будівництво метрополітену навпроти будівлі міської ради.

За словами головного художника Дніпра, малювати на таких об’єктах - вандалізм. Другий об‘єкт - мурахоїд, намальований на воротах будівлі, що на вулиці Старокозацькій, 16/18, визнали допустимим.

"Цій роботі більше ніж рік. Її створення має цікаву історію, адже вона була замальована, і коли, я знову її відтворив, то написав історію створення цього арту. Згодом деталей додали інші художники. Так мурахоїд залишився жити тут. Мені приємно, що влада дослухається до громадськості та художників зокрема. Ми наразі дійшли компромісу. Це перший крок до розуміння вуличного мистецтва. Адже, на мій погляд, душа міста проявляється саме у вуличному мистецтві", - розповів автор малюнку, стрітарт-художник мурахоїдів Сергій Грес.

Створення меморандуму підтримує і художниця Людмила Кирилюк. Серед її робіт - великі мурали на стінах багатоповерхівок.

"Спочатку я думала, що меморандум це про обмеження і заборони. Однак, проаналізувавши інформацію, я зрозуміла, що є певні правила, за якими живе суспільство, а художники - це його частина. Завдяки меморандуму я отримала ключ для поліпшення своєї діяльності, щоб люди сприймали моє мистецтво як культурне самовираження. Можна діяти за правилами та почувати себе впевнено", - додала Кирилюк.