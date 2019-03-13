У Дніпрі зібрали голоси під петицією про будівництво аеропорту в межах міста

Новий аеропорт Дніпра пропонують побудувати на місці нині діючого

Жители Днепра поддержали петицию, в которой предлагается построить новый аэропорт в черте города - на месте ныне действующего Международного аэропорта "Днепр". Об этом сообщил местный информационный ресурс "Відкритий" со ссылкой на Единую систему местных петиций, сообщает РБК-Украина.

"Ведутся дискуссии относительно того, где должен находиться новый аэропорт - в Соленом или на месте старого аэропорта. Считаю, что новый аэропорт должен быть построен на месте старого после строительства новой взлетной полосы. Так, как это делается в Запорожье. Миллионный город как Днепр должен иметь новый аэропорт в комфортной близости от города. Это будет лучшим подарком для всех жителей нашего города", - говорится в тексте петиции.

Сбор подписей под документом начался 13 декабря 2018 г. Петиция набрала 1000 голосов, необходимых для принятия ее к рассмотрению местной властью, за день до окончания сбора подписей.

Фото: петиция

По мнению экспертов, эта петиция горожан - попытка противостоять намерениям столичных чиновников создать новый аэропорт в неудобном для них месте за десятки километров от Днепра в пгт. Соленое. Мэр Днепра Борис Филатов в своем интервью сказал: "Не понимаю идеи строительства аэропорта в чистом поле, как это озвучил Владимир Омелян (министр инфраструктуры), тем более за два года".

Теперь городской совет Днепра должен собрать рабочую группу, которая предоставит ответ автору петиции о создании нового аэропорта на месте старого, включая строительство новой "взлетки".

Напомним, недавно громада Днепра уже собрала более 25 000 подписей под петицией схожего содержания к президенту Украины с просьбой выделить госфинансирование на новую взлетно-посадочную полосу в действующем Международном аэропорте "Днепр".