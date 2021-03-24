У Дніпрі вирішили удосконалити мережу закладів позашкільної освіти

Повідомляється, що низку закладів ліквідують як юридичні особи. Їх приєднають до інших закладів позашкільної освіти.

Зокрема, об’єднають міський дитячо-юнацький центр "Бригантина", будинок творчості дітей та юнацтва, будинок дитячої творчості, дитячо-юнацький центр художньої та технічної творчості, центр позашкільної роботи № 2, міську флотилію юних моряків і річковиків, центр позашкільної роботи № 3, центр позашкільної роботи та дитячої творчості "Альтаїр", центр національно-патріотичного виховання, станцію юних натуралістів, станцію юних техніків, дитячо-юнацький центр.

"З профільних вони стануть комплексними закладами позашкільної освіти. Завдяки цьому вихованці, не змінюючи територіально заклад, зможуть розвивати здібності й таланти не за деякими, а усіма напрямами позашкілля. Окрім того, гуртки стануть більш мобільними. У міських позашкільних закладах з дітьми продовжуватимуть працювати педагоги, визнані народні майстри та профільні фахівці", - повідомили в управлінні молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання департаменту гуманітарної політики міськради.

Окрім того, закладам позашкільної освіти надаватиметься право фінансового адміністрування: перехід до нового формату роботи, орієнтація на реальні потреби вихованців і педагогічного колективу.

Таким чином, переконані депутати, автономія підвищить "економічну ефективність" закладу, можна буде залучати додаткові кошти, самостійно закуповувати товари, розраховуватися за роботи, послуги тощо.