В Дніпрі продовжують оновлювати зовнішнє освітлення

У Дніпрі продовжують модернізувати зовнішнє освітлення по вул. Набережній Перемоги. Зранку 27 січня кипить робота на ділянці біля скверу Прибережний, роботи планують закінчити до кінця лютого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.

"Замість старої лінії з неізольованого алюмінієвого проводу проведуть нову повітряну лінію з самонесного проводу протяжністю у 6 тис. метрів. Також встановлять 146 подвійних кронштейнів. Змонтують 294 LED-світильники, адже вони зекономлять електроенергію та яскравіше світитимуть. До того ж вся Набережна Перемоги поступово переводитиметься на LED-освітлення", - зауважив керівник виробничо-технічного відділу КП "Міськсвітло" Дніпровської міської ради Андрій Кравець.

Щодня працюють 4 одиниці техніки та 12 людей, зауважив підрядник Олексій Григораш: "Ми працюємо постійно, у будь-яку погоду. Звичайно, дотримуючись правил техніки безпеки. Усе постійно перевіряємо й робимо на совість".

"Торік ми провели оновлення на ділянці від Мерефо-Херсонського мосту до Інституту фізкультури, також проводилась реконструкція по просп. Героїв", - підсумував Андрій Кравець.