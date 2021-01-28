У Дніпрі триває капітальна реконструкція міської дитячої клінічної лікарні № 5 (вул. Івана Акінфєєва, 5). На сьогодні ремонтні роботи виконані на 70%.

Про це повідомила генеральний директор лікарні Наталія Фоменкова під час виїзної прес-конференції.

За її словами, серед іншого вже зроблено покрівлю, оновлено фасад, замінено мережі та комунікації, виконано перепланування приміщень, улаштовано систему вентиляції та охолодження повітря.

Ремонт планують завершити до кінця нинішнього року. Капітальна реконструкція проводиться коштом обласного бюджету, а місто виділяє фінансування на меблі, медобладнання тощо.

Після реконструкції будівлі дитяча лікарня працюватиме як і раніше та відповідатиме сучасним нормам надання медичної допомоги.

"Будівля стане цілком оновленою як ззовні, так і всередині. Завдяки переплануванню приміщень збільшено площу палат. Вони стануть значно комфортнішими і будуть розраховані на одну-дві дитини. Триває улаштування спеціального підйомника для дітей з інвалідністю та маломобільних. Окрім того, у лікарні буде відновлено роботу басейну, який не працював останні 15 років. Він буде теж цілком пристосований для дітей з інвалідністю для проведення різного роду реабілітацій. Для цього будуть також ванни, великі сучасні зали ЛФК, сенсорні кімнати. Окрім того, працюватиме кабінет телемедицини для проведення консультацій онлайн тощо. Словом, з нетерпінням очікуємо на повернення у свої рідні оновлені стіни", - розповіла Наталія Фоменкова.

На її переконання, у складі дитячої лікарні № 6 заклад стане багатопрофільним і буде конкурентоспроможними для підписання якомога більшої кількості договорів з НСЗУ, а відтак - отримання більше коштів на розвиток лікарні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що рішенням сесії міськради у рамках реорганізації деяких лікувальних установ міську дитячу клінічну лікарню №5 приєднають до міської дитячої клінічної лікарні №6.