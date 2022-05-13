У Дніпрі підрозділам Нацгвардії передали 195 нових радіостанцій
У Дніпрі підрозділам Національної гвардії України передали 195 нових радіостанцій - із захистом від глушіння та прослуховування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.
Радіостанції працюють у діапазоні, що використовується всіма підрозділами Нацгвардії. Пристрої мають сучасну систему шифрування, адже ворог завжди зацікавлений перехопити радіообмін.
"Вони потрібні в зоні виконання бойових завдань для відсічі збройної агресії російської федерації. Це - основа бойового забезпечення", - сказав інженер відділення кібернетичного захисту вузла зв’язку, лейтенант Олексій Воробйов.
Рації придбали завдяки міжнародному благодійному фонду "Україно! Я за тебе", а також ГО "Мольфар". Це один із прикладів співпраці Штабу оборони Дніпра з різними фондами та волонтерськими організаціями для забезпечення української армії, Нацгвардії та тероборони всім необхідним для боротьби з російськими окупантами.
"Зв’язок - це життєва необхідність для ведення бойових дій. Так само як зброя чи боєприпаси. І це дуже потрібно, ми розшукуємо засоби зв’язку по всьому світу", - сказав мер Дніпра Борис Філатов, наголосивши, що радіостанції обов’язково мають потрапити на передову, де в них є найбільша потреба.
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