В Дніпрі підписали меморандум з одним із партнерів по створенню індустріального парку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради Дніпра.

"Комунальне підприємство "Агентство розвитку Дніпра" сьогодні підписує меморандум про співпрацю з одним із потенційних партнерів по створенню індустріального парку "Innovation forpost". Мова йде про інноваційне виробництво, пов’язане із космічними технологіями. Для Дніпра важливо, аби резиденти "Innovation forpost" були підприємствами, які пов’язані із нашим містом та космічними технологіями. Сьогоднішній меморандум - це перший крок до масштабної роботи", - зазначив заступник міського голови Дніпра Володимир Міллер.

Як зазначив директор КП "Агентство розвитку Дніпра" Олександр Каплі, аерокосмічний кластер є одним з основних промислових кластерів у Стратегії розвитку міста "Дніпро 2030".

"Ми раді, що одним з перших партнерів парку є компанія, що розвиває технології, пов’язані з космосом. Зараз ми активно ведемо роботу по залученню потенційних інвесторів до великого інфраструктурного проекту - індустріального парку "Innovation forpost". Індустріальний парк у Дніпрі поступово розвивається: зараз вже завершено стадію проєктних робіт, та цьогоріч ми розпочинаємо першу чергу будівництва інженерно-транспортної інфраструктури: нової під’їзної дороги, систем водопостачання/водовідведення та будівництва власної потужної електростанції на 20 МВт для забезпечення потреб резидентів парку", - каже Олександр Каплі.

Планується, що на базі індустріального парку будуть створені підприємства з виготовлення компонентів на базі адитивних технологій з використанням композиційних матеріалів. Використання таких компонентів вже ураховується при створенні ракет-носіїв легкого та середнього класу та ракетних двигунів для таких ракет-носіїв. За попередніми розрахунками нові виробничі потужності цього напрямку дадуть близько 700 нових робочих місць у Дніпрі.

"У місті розміщені основні розробники та виробники аерокосмічної промисловості нашої держави. Тож створення на базі індустріального парку підприємств з виготовлення компонентів, які можуть бути використані при створенні ракетно-космічної техніки, сприятимуть розвитку космічної галузі та перетворенню Дніпра на інноваційний центр України", - зазначив співзасновник компанії ТОВ "Адитивні та Композитні" Олександр Бондарчук.

У свою чергу директор компанії ТОВ "Адитивні та Композитні" Олег Пашковський додав: "Це буде високотехнологічне та перспективне виробництво в аерокосмічній сфері. Цим ми сподіваємося підтримати статус нашого міста як аерокосмічної столиці. Ми дуже раді розпочати співпрацю із Дніпровською міськрадою та, зокрема, "Агентством розвитку Дніпра".

Міська влада закликає підприємства долучатися до розбудови індустріального парку "Innovation forpost" та розвитку інноваційних технологій.