У Дніпрі відзвітували про готовність комунальних служб до зими

Так, на комунальному підприємстві "Дніпровський електротранспорт" підготовлено понад 60 одиниць спеціальної техніки, яка працюватиме взимку для очищення колій, контактної мережі тощо.

"У цілковитій готовності 14 снігоприбиральних трамваїв. Вони, окрім видалення опадів, ще й видувають вологий сніг і воду. Також цілком готові інші машини, які працюватимуть для запобігання аварійним ситуаціям на трамвайних і тролейбусних маршрутах. Це екскаватори, тягачі, КРАЗи, машини з вишками, сучасні гідропідйомники. Підприємство заготовило 800 тонн піску та 10 тонн солі", - розповів під час виїзної пресконференції головний інженер КП "Дніпровський електротранспорт" Володимир Легкий.

За словами начальника депо № 3 КП "Дніпровський електротранспорт" Юрія Авраменка, до роботи взимку спецтехніку готували у весняно-літній період.

"За кожною спецмашиною закріплені бригади з водіїв, слюсарів, ремонтників, майстрів. Машини, спецвагони пройшли певний вид поточного чи капітального ремонту, виконано ревізію щіткового та механічного обладнання (редукторів, тягових двигунів) тощо", - розповів він.

Тим часом у місті для розчищення та посипання доріг взимку підготовлено 160 одиниць спеціальної техніки, заготовлено понад 26 тисяч тонн протиожеледної суміші.

"Техніка готова. Це і снігоочисні машини, піскорозкидувачі, мала техніка для прибирання тротуарів, закуплено пально-мастильні матеріали, а також посипальна протиожеледна суміш. Нагадую, що для оброблення автошляхів не використовуємо ніяких хімічних речовин, а лише соль, дрібний щебінь. Окрім того, у штаті маємо 600 працівників, які вручну прибиратимуть ті місця, де машині проїхати буде вкрай проблематично. За останні п’ять-шість років дніпряни вже пересвідчилися, як у місті взимку прибираються автошляхи навіть при рясних опадах. Щороку збільшується кількість вулиць, які обслуговуємо. Це пов’язано з їхньою реконструкцією, будівництвом, появою нових зелених зон. За титульним списком прибирання закріплено близько 550 вулиць міста площею 12 млн квадратних метрів", - зазначив заступник міського голови Михайло Лисенко.

Водночас начальниця управління з благоустрою міста департаменту благоустрою та інфраструктури міськради Світлана Літвінова підкреслила, що у разі погіршення погоди спецтехніка готова виїхати на міські автошляхи.

"Наразі вже заготували 26 тис. тонн протиожеледної суміші для посипання доріг. Цього достатньо, якщо зима буде теплою. А у разі необхідності докупатимемо ще. Традиційно під час прибирання доріг взимку в першу чергу увага приділяється головним магістральним дорогам, якими курсує громадський транспорт, а також мостам, шляхопроводам, спускам, підйомам", - розповіла вона.

До роботи взимку готові і служби, які обслуговують прибудинкові території. Так, наприклад, ТОВ "К.О.Д", яке прибирає червоні лінії, пішохідні доріжки, прибудинкові території Соборного й Індустріального районів міста, має у наявності як техніку, так і персонал.

"Маємо чотири трактори на два райони, 119 двірників, які укомплектовані усім необхідним інвентарем. Для оброблення територій завезено 160 тонн посипальної суміші. Допомагатимуть двірникам дві мобільні бригади, у наявності яких льодоруби, мінімашини для прибирання снігу", - додав директор підприємства Максим Дегтяренко.