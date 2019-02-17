У Дніпрі невідомі стріляли по людях з балкону житлового будинку

Поліція затримала підозрюваних

В Днепре неизвестные устроили стрельбу по людям с балкона жилого дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Согласно сообщению правоохранителей, инцидент произошел накануне вечером, 16 февраля. Пострадал по меньшей мере один прохожий.

Полицейские подозревают в совершении преступления двух мужчин. В настоящее время они задержаны. Для выяснения всех обстоятельств инцидента их доставили в отделение полиции.

Было установлено, что в потерпевшего стрелял 37-летний мужчина. По месту его жительства был проведен обыск, в ходе которого копы изъяли травматический пистолет и охотничье ружье.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские опрашивают свидетелей происшествия и проводят дальнейшие следственные мероприятия для документирования преступления.