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У Дніпрі почалася модернізація пологового будинку №1

Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" почалася реконструкція у пологовому будинку №1, в якому щороку народжується в середньому 2 тис. дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

"На Дніпропетровщині розбудовуємо медичну інфраструктуру. Серед нових проєктів - реконструкція пологового будинку №1 у Дніпрі. Її починаємо з зовнішніх робіт. Підрядники збережуть історичний вигляд будівлі", - зазначив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Володимир Орлов.

Під час реконструкції пологового акцент зроблять на енергозбереженні і термомодернізації. Навесні 2022 року пологовий відзначатиме 60-річчя. До ювілею утеплять фасад, перекриють дах, встановлять нові вікна.

Далі в планах відремонтувати всередині усі 5 поверхів пологового. У стерилізаційній встановлять два надсучасних стерилізатора німецького виробництва, яких на всю Україну тільки декілька. Нове обладнання поставлять замість старого, яке працює ще з часів будівництва пологового.

За увесь час у цьому пологовому будинку народилося 350 тис. немовлят. Це третина населення Дніпра.

Реконструкція відбувається за рахунок обласного і державного бюджетів. Загалом виділили 34,4 млн грн.

Раніше повідомлялося, що у рамках програми "Велике будівництво" у Нікополі Дніпропетровської області завершується будівництво "з нуля" першого у місті спортивного комплексу з басейном.

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Велике будівництво