У Дніпрі чоловік застрелив собаку на заправці: ним виявився військовий

Чоловіком, який розстріляв собаку з цуценятами на АЗС у Дніпрі виявився військовим. Його затримають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"Убивцею собаки з цуценятами виявився військовий…Зараз він на півдорозі до Бахмута. Його затримають і передадуть до військової служби правопорядку. Вона визначить, як бути з цим… кривдником тварин", - написав Резніченко.

Керівник області додав, що військовий має понести покарання за свій "невійськовий" вчинок.

Що сталося

Зазначимо, сьогодні вранці соцмережами почалося ширитися відео з камер спостереження однієї з АЗС в Дніпрі. На кадрах помітно, як невідомий чоловік у військовій формі посеред дня застрелив собаку на автозаправці.

Поранена собака із цуценятами кинулася під колеса авто. Після чого тварина та кілька її цуценят загинули.

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