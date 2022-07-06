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В Днепре мужчина застрелил собаку на заправке: им оказался военный

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Днепр, Среда 06 июля 2022 11:10
В Днепре мужчина застрелил собаку на заправке: им оказался военный Фото: убийцей собаки со щенками на АЗС в Днепре оказался военный (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Мужчиной, который расстрелял собаку со щенками на АЗС в Днепре оказался военным. Его задержат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Убийцей собаки со щенками оказался военный ... сейчас он на полпути к Бахмуту. Его задержат и передадут в военную службу правопорядка. Она определит, как быть с этим... обидчиком животных", - написал Резниченко.

Руководитель области добавил, что военный должен понести наказание за свой "невоенный" поступок.

Что произошло

Отметим, сегодня утром соцсетями началось распространяться видео с камер наблюдения одной из АЗС в Днепре. На кадрах заметно, как неизвестный мужчина в военной форме посреди дня застрелил собаку на автозаправке.

Раненая собака со щенками бросилась под колеса авто. После чего животное и несколько его щенков погибли.

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Днепр АЗС
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