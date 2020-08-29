У Дніпрі чоловік підірвався у власному авто

У суботу вранці, 29 серпня, у Дніпрі загинув чоловік, перебуваючи у власному авто. Правоохоронці розглядають версію недбалого поводження зі зброєю.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Як зазначається, вибух прогримів в припаркованому автомобілі. Незадовго до цього в нього сів водій.

"НП сталася о 10.20 біля одного з ринків у Шевченківському районі. У момент вибуху В автомобілі знаходився лише водій. Постраждалий отримав тілесні ушкодження від яких помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.

З місця події правоохоронці вилучили фрагменти магнітного збору, кільце і чеку. За попередніми висновками експертів, могла вибухнути граната Ф-1.

Особу потерпілого встановлено. Це житель Солонянського району міста. Інші люди та припарковані поруч автомобілі не постраждали.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 264 (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України.

Також РБК-Україна писало, що на Донбасі в окупованому населеному пункті хлопчик підірвався на гранаті.