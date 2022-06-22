У Дніпрі чоловік кинув гранату в людей, постраждала дитина

В одному з житлових масивів Дніпра чоловік кинув з вікна гранату у людей. Від вибуху постраждала 11-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

"У житловому масиві Тополя надзвичайна подія! Якийсь чоловік кинув гранату з вікна. Відбувся вибух, внаслідок якого постраждав хлопчик 11 років", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що на місце події вже прибули співробітники спецпідрозділу КОРД. Вони розпочали підготовку штурму квартири.

Оновлено 21:20

Пізніше стало відомо, що зловмисника, який кинув гранату на ж/м Тополя-3, затримали українські правоохоронці.