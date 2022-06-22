ru ua
Ср, 22 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Дніпрі чоловік кинув гранату в людей, постраждала дитина

Новость на русском →
Дніпро, Середа 22 червня 2022 20:55
У Дніпрі чоловік кинув гранату в людей, постраждала дитина Фото: у Дніпрі чоловік кинув гранату у людей (t.me/dniprooblcentr)
Автор: Іван Носальський

В одному з житлових масивів Дніпра чоловік кинув з вікна гранату у людей. Від вибуху постраждала 11-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

"У житловому масиві Тополя надзвичайна подія! Якийсь чоловік кинув гранату з вікна. Відбувся вибух, внаслідок якого постраждав хлопчик 11 років", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що на місце події вже прибули співробітники спецпідрозділу КОРД. Вони розпочали підготовку штурму квартири.

Оновлено 21:20

Пізніше стало відомо, що зловмисника, який кинув гранату на ж/м Тополя-3, затримали українські правоохоронці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро полиция КОРД Вибух
NEWS
Шольц про партнерство з Росією: неможливе у найближчому майбутньому
Шольц про партнерство з Росією: неможливе у найближчому майбутньому
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі