У Дніпрі чоловік кинув гранату в людей, постраждала дитина
Фото: у Дніпрі чоловік кинув гранату у людей (t.me/dniprooblcentr)
В одному з житлових масивів Дніпра чоловік кинув з вікна гранату у людей. Від вибуху постраждала 11-річна дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.
"У житловому масиві Тополя надзвичайна подія! Якийсь чоловік кинув гранату з вікна. Відбувся вибух, внаслідок якого постраждав хлопчик 11 років", - йдеться у повідомленні.
При цьому наголошується, що на місце події вже прибули співробітники спецпідрозділу КОРД. Вони розпочали підготовку штурму квартири.
Оновлено 21:20
Пізніше стало відомо, що зловмисника, який кинув гранату на ж/м Тополя-3, затримали українські правоохоронці.
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