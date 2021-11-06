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У Дніпрі на металургійному заводі сталася пожежа

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Дніпрі сталася пожежа в киснево-конвекторному цеху металургійного заводу компанії "Євраз-ДМЗ". Загорілися електричні кабелі, гасіння яких зайняло близько півтори години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Дніпропетровській області.

За даними ДСНС загоряння силових кабелів в киснево-конвекторному цеху з виготовлення сталі підприємства сталося о 10:40. На місце пожежі висунулися кілька чергових розрахунків.

Прибувши на місце рятувальники виявили загоряння електричних кабелів у металевому коробі. Вогонь охопив близько 30 метрів силових проводів.

Гасіння пожежі зайняло близько півтори години. Причини загоряння встановлює поліція.

В результаті пожежі ніхто не постраждав. Виробництво в цеху призупинено.

Фото: у Дніпрі сталася пожежа на металургійному заводі (dp.dsns.gov.ua)

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