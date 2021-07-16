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У Дніпрі побили місцеву правозахисницю

Автор: РБК-Україна

У Дніпрі невідомі побили місцеву правозахисницю Наталію Ешонкулову. Відкрито кримінальну справу за замах на вбивство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Дніпропетровської області та Facebook активістки.

Повідомляється, що двоє невідомих напали на неї в під'їзді будинку, побили і зникли з місця злочину. З травмами голови постраждалу доставили в лікарню.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Розпочато досудове розслідування.

"Поліція розглядає всі версії злочину, одна з яких є громадська діяльність потерпілої. Проводяться оперативні заходи щодо встановлення причетних до нападу осіб та їх затримання", - йдеться в повідомленні.

Сама правозахисниця у своєму Facebook пов'язує своє побиття з листом до нардепів з проханням вжити заходів проти кримінальних авторитетів.

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