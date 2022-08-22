ua ru
Пн, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дніпро передав військовим ще два ударні дрони

Новость на русском →
Понеділок 22 серпня 2022 19:29
Дніпро передав військовим ще два ударні дрони Фото: Дніпро передав військовим ще два ударні дрони (прес-служба міськради)
Автор: Олександр Мороз

Дніпро передав військовим ще два ударні дрони "Кажан Е620". Безпілотники зроблено в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міської ради.

Ударні безпілотники придбано на кошт, зібраний дніпрянами через благодійний фонд "ТАПС". За словами військових, одна з головних технічних переваг таких безпілотників - можливість працювати з відносно дешевими боєприпасами, але при цьому ефективно знищувати вартісну техніку окупанта.

До цього на фронт вже передали чотири "Кажани" - два з них були куплені коштом міського бюджету.

"Ми передали для наших славетних морпіхів ці ударні дрони - як додаткову допомогу, аби наші хлопці могли ще дужче бити ворога. Ми продовжуватимемо допомагати українським бійцям, ЗСУ. І прошу всіх так само долучатися до ініціатив мерії та Координаційного штабу волонтерів Дніпра", - сказав міський голова Дніпра Борис Філатов.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Дніпро
NEWS
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії