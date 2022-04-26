Дніпро - це мета для військ РФ і між фронтами, - Корбан

За його словами, до обласного центру стягуються всі фронти.

Зокрема, напрямки з Донецької області, Харківської, Запорізької та Херсонської.

"Все навколо Дніпропетровської області. Ось вона на собі тримає весь південь. Звичайно, Дніпро-це одна з цілей, безумовно. Це великий центр промисловий", - зазначив він.

Корбан уточнив, що у місті знаходяться стратегічні підприємства. У тому числі ті, якими Росія хотіла заволодіти ще в 2014 році.

"Тут Південмаш, тут КБ "Південне", тут серце країни в якомусь сенсі", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оборонні споруди, що будувалися навколо Дніпропетровської області, постійно вдосконалюються. Також сформовані великі запаси продовольства, води і медикаментів. Прийняті і всі заходи для відбиття хімічних атак.