З Днем інженерних військ: кращі привітання зі святом

Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Привітання службовцям інженерних військ ЗСУ у віршах і прозі

3 листопада - День інженерних військ України - свято військових спеціального роду Сухопутних військ ЗСУ. Привітання і побажання з професійною датою у віршах, прозі і смс - в добірці Styler.

З Днем інженерних військ: вірші

Службовці інженерних військ забезпечують підрозділи Збройних сил України необхідними умовами для маскування і швидкого переміщення в район бойових дій, забезпечують маневреність і безпеку, займаються саперними роботами, будівництвом фортифікацій, загороджень, понтонно-мостових споруд та ін.

Привітайте професіоналів своєї справи зі святом 3 листопада красивими віршами:

Одночасно інженер і воїн:

Ти повинен завжди залишатися спокійним,

Щоб вибудувати грамотно всю оборону,

Щоб вчасно зробити на річці понтони.

Сапери, будівельники та інженери,

Нехай ваша робота не псує вам нерви.

Нехай гордістю буде для вас ваш мундир

І справедливий буде ваш командир!

***

Інженери, будівельники, сапери, військ України,

Красиві і сміливі, кращі чоловіки!

Робота у вас, ми знаємо, не легка,

Небезпечна, благородна, від будинку далека!

Бажаємо вам, хлопці, спокійною, мирної служби,

Одну, але на роки, вірну дружбу!

Втома, нехай, буде вам не знайома,

Улюблена сім'я, щоб чекала вас дома!

Фото: День інженерних військ - 3 листопада (facebook.com/narodna.armiya)

Військові, якими пишається вся країна,

Війська, які потрібні, неважливо - мир чи війна.

Війська, де часто помилитися можна тільки один раз.

Ми вдячні вам за службу в минулому і зараз!

***

Мінувати поля або понтони будувати,

На вас надія інженерні війська,

Ви в армії незамінні ,

Та служба ваша нелегка.

Сьогодні я привітати зі святом вас усіх поспішаю,

Здоров'я і терпіння бажаю!

Привітання з Днем інженерних військ в прозі

Слова побажань службовцям інженерних військ України в прозі підійдуть для тосту в святковий день 3 листопада.

Кожен, хто хоч раз відчув страх, знає, що це таке. Кожен, хто служить в інженерних військах, готується перемогти страх - бо що таке служба, як не перемога над страхом? Бажаю стільки любові, дружби і поваги, щоб страх ніколи не виникало в серці чоловіків самої мужньої частини українських Збройних сил.

Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

У будь-якій справі: і в війні, і в мирному житті дуже велику роль відіграють зручні комунікації. Ти - інженер від бога і те, що ти будуєш - вище всяких похвал. День інженерних військ - це свято для тебе і заради тебе. Спасибі тобі за твій ратний труд!

***

Ти служиш у військах особливого роду, поєднуючи геніальний розум і відвагу, а також, звичайно ж, добру вдачу з яким завжди на хорошому рахунку у товаришів по службі і начальства! Вітаю з Днем інженерних військ! Нехай твої концепції завжди будуть до місця!

День інженерних військ: короткі смс і прикольні привітання

Бажаю тобі я в День військ інженерних

На службі - кар'єри, друзів - найвірніших!

Зарплати високою, успіхів у всьому!

Нехай щастя та любов панують у домі!

***

Зійдуся я з ломом в тяжкому клінчі,

Лопату докладу до плечу-

Привітати Вас я просто нині

З Днем інженерних військ хочу!

Илюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Нині свято відзначають

інженерні війська!

Від душі вас вітаємо

І не просто, а в віршах!

Ми бажаємо вам здоров'я!

Багато-багато років прожити,

Жити в злагоді з любов'ю,

І з фортуною дружити!

***

Ти будуєш понтони, мости і дороги,

Береш на себе переправи,

Військами командуєш мудро і строго -

Підтягнутий, бадьорий і бравий!

Любові тобі, миру, менше турботи,

А більше успіху в улюбленій роботі

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Відео: РБК-Україна