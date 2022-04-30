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Вдень до +19, а вночі заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Фото: прогноз погоди на 30 квітня (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 30 квітня погода в Україні буде переважно сухою, вдень до +19 градусів. Вночі у північних, західних та більшості центральних регіонів очікуються заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні без істотних опадів, лише у південно-східних областях вночі, в Карпатському регіоні вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, північний, 5-10 м/с.

Також у північних, західних, більшості центральних областей, вночі на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -3 (I рівень небезпечності, жовтий).

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +3 +5, вдень +11 +14 градусів;
  • на заході вночі +3 +6 градусів, а вдень +12 +18;
  • у східних областях вночі +9 +11, вдень +13 +17 градусів;
  • на півдні країни вночі +9 +11 градусів, а вдень +16 +19;
  • у центральних областях вночі +3 +5, вдень +13 +15 градусів.

Погода в Києві та області

Сьогодні в столиці мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, помірний. Температура вночі +1 +6 градусів по області, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -3, вдень +11 +16 тепла.

У Києві вночі стовпчики термометра покажуть +4 +6 градусів, а вдень +13 +15.

Нагадаємо, нещодавно синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в травні.

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