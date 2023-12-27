Дмитрий Рукин, Victo Postanova SL о незаконных методах работы 4bill и будущем Украины в сфере онлайн-финансов

Директор Victo Postanova SL Дмитрий Рукин рассказал в интервью РБК-Украина о финтех-продуктах для онлайн-бизнеса, будущем онлайн-платежей, а также скандале вокруг деятельности платежных систем SettlePay и 4Bill.

– Как вы попали в финансовую сферу? Почему решили развивать сферу финтех-продуктах для онлайн-бизнеса?

– Я начал свою профессиональную деятельность в сфере финансов с 20 лет. Работал в одном из самых крупных коммерческих банков Украины. В основном с физическими лицами. Помню, как наша команда одна из первых на украинском рынке внедряла "реструктуризацию кредитного портфеля".

С 2012 года я работал в Киеве, в коммерческом банке с иностранным капиталом, занимался реструктуризацией корпоративных клиентов малого и среднего бизнеса.

С 2013 по 2017 год был консультантом в частной компании, которая оказывала услуги по реструктуризации кредитных портфелей для ТОП-5 банков Украины. В 2018 году познакомился с миром финансовых технологий. Наработанный к тому времени опыт позволил мне быстро освоить технические протоколы взаимодействия, создания финтех-продуктов для онлайн-бизнеса.

С 2019 года я занял должность коммерческого директора в компанию "Диджитал финанс", где строил отдел продаж.

В 2022 году принял решение создать собственный, украинский уникальный продукт, на международном финансовом рынке. Так и появилась компания Victo Postanova SL, где сегодня я директор.

– Чем занимается Victo Postanova SL?

– Мы занимаемся разработкой, продвижением, обслуживанием и интеграцией программного обеспечения для онлайн-бизнеса.

– Что вас до сих пор связывает с "Диджитал финанс"?

– Юридически с 15 июня 2023 года я уволился. Но до 1 декабря нынешнего года я продолжал консультировать по запуску сайта Betterbrо на новые рынки. Считал своим долгом завершить начатую работу.

Ранее, с 2019 по 2023 год, я действительно работал в 4bill, де-юре в "Диджитал финанс", на позиции коммерческого директора.

Моя задача заключалась в поиске онлайн-бизнеса и передаче его в комплаенс в технический и финансовый отделы для закрытия сделки по обслуживанию онлайн-платежей. Через несколько лет я стал главным консультантом по выходу на новые рынки сайта Betterbrо, напрямую связанного с 4bill. При этом не имел доступа к счетам, банкам, каким-либо оффшорным и аффилированным компаниям.

– Фактически вы проработали в 4bill 4 года. Почему ушли из компании?

– Из-за деятельности ее владельцев – Игоря Бокия и Андрея Савченко. Я узнал о схемах их финансовых махинаций и хищениях. Они вводили в заблуждение не только сотрудников компании, но и ее клиентов. Я не разделял эту позицию и не хотел иметь ничего общего с 4bill, поэтому решил уволиться.

– Насколько известно, то после этого шага появился ряд публикаций с обвинениями в вашу сторону, связанными с работой в филиале 4bill. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию?

– Когда я узнал о том, что компания отмывала деньги в особо крупных размерах в Украине, моим следующим шагом было уведомить их о прекращении сотрудничества. Команда, с которой я работал, также приняла решение покинуть 4bill, он же BetterBro, он же SettlePay и Worldsec.

Также хочу отметить, что всем сотрудникам был предоставлен выбор. Но никто из них не принял решение остаться в команде 4bill. А после личной встречи с Андреем Савченко, в мою сторону посыпались угрозы. Говорили, что ответственность за преступные деяния они повесят на меня. Тем самым испортят мне репутацию. Что, собственно, мы и видим вот уже на протяжении нескольких недель.

– Почему ваше увольнение вызвало такую бурную реакцию бывших работодателей?

– Во-первых, я достаточно осведомлен о финансовых махинациях Бокия и Савченко. Во-вторых, со мной уволилась практически вся команда, с которой я работал. В-третьих, за нами пошла и часть клиентов. Повлияло и то, что я намерен продолжать строить и развивать свой бизнес в Victo Postanova SL, а это, сами понимаете, прямой конкурент бренда Victo Postanova SL 4bill.

– Почему вы называете 4bill брендом? Разве это не компания, в состав которой входит целый ряд филиалов?

– Нет. 4bill – обычный софт, которого фактически нет, то есть он нигде не зарегистрирован. Информация о плательщиках хранится на серверах, подконтрольных Савченко и Бокию. Эти люди используют ее в корыстных целях – продвигают один из сомнительных по надежности кошельков Settlepay Wallet.

Один из способов продвижения – спам-рассылка на мобильные телефоны и электронную почту клиентов, которые есть в базе данных 4bill. Я хочу еще раз подчеркнуть, что сегодня 4bill – всего лишь сайт. У 4bill, как платформы платежной системы, забрали лицензию на осуществление деятельности, поэтому она не имеет никакого юридического права оперировать на рынке Украины.

Игорь Бокий – это гендиректор ООО "ФК "САН-РАЙЗ ФИНАНС", директор System Pay Europe, UAB (306175251 Литва). Он контролирует группу сайтов и сопутствующих им компаний: 4bill.io, settlepay.net, wallet.settlepay.net, betterbro.com, worldsecpay.com, checkoutfx.com и другие.

Андрей Савченко – реальный бенефициар, который умело использовал фиктивные юридические и физические лица, чтобы уйти от ответственности. Он тот, кто получал доход от всех схем, которые были проведены через подставные компании и платежные шлюзы за последние 5 лет.

– Известны ли вам конкретные факты незаконных действий Игоря Бокия и Андрея Савченко? Если да, то какие?

– Известны, поэтому я и стал субъектом информационного нападения. Например, согласно внутренней отчетности компании 4bill, ее ежемесячный оборот средств из нелегальных онлайн-казино составлял в среднем 6-8 млрд грн. Компания активно работала в этом направлении 5 лет. За указанный период приблизительный оборот только по теневому эквайрингу составил более 400 млрд грн. С них не было уплачено ни копейки налогов в бюджет Украины.

Полученные деньги не выводили в подконтрольные им компании, а производили выплаты под видом заработных плат на украинские платежные карты. При этом они забирали у крупных и малых предпринимателей наличные или криптовалюту. Затем средства выводились на офшорные счета за пределы Украины.

Своими махинациями Савченко и Бокий ввели в заблуждение украинские банки, поэтому у них отобрали лицензии. Перечисленные факты подтверждаются платежными терминалами, документами, фиктивными сайтами, о которых мы с вами уже говорили, чатами, разговорами. Поэтому уйти от ответственности мошенникам не удастся.

– Собираетесь ли вы обращаться к правоохранительным органам с известными вам преступными фактами на Игоря Бокия и Андрея Савченко?

– Да. Хочу обратить внимание правоохранительных органов на то, что Андрей Савченко и Игорь Бокий, используя подставные компании и сайты, покупали услуги онлайн-эквайринга у украинских банков за 2,2%. Затем они перепродавали их за 5% нелегальным онлайн-казино и форекс. Услуга выплаты на карты была доступна 4bill за 0,6%.

За компанией 4bill стояли 150 сотрудников, которые так же, как и я были обмануты реальными преступниками Савченко и Бокием.

Сейчас же 4bill представляет собой связку несуществующих юридических лиц с фиктивными директорами и оставшейся частью сотрудников уже бывшей компании, от которых скрывается правда о ее незаконной деятельности.

– Какую цель сейчас преследуете? Куда вы собираетесь двигаться дальше в своей профессиональной деятельности?

– Моя цель – в рамках правового поля строить собственный бизнес на международных рынках и в Украине. Сейчас мы это делаем с компанией Victo Postanova SL.

Наш подход представляет собой сочетание гибкости и передовых финтех-разработок с прозрачностью, стабильностью и надежностью традиционного банковского дела. У нас далеко идущие планы по расширению своей деятельности. Украина сегодня – один из мировых лидеров в сфере онлайн-финансов.

Для нас и наших клиентов важно сохранить имидж легитимной компании, репутация которой не будет запятнана необоснованными обвинениями и лживыми заказными инфо-кампаниями. Для этого мы согласны всячески сотрудничать с правоохранительными органами в отношении преступных действий Бокия-Савченко.