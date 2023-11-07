"Для сбалансирования бюджетов": в Кабмине запланировали снижение зарплат педагогов

Новые схемы планируется ввести с 2025 года и пересмотреть действующую систему надбавок и доплат "для сбалансирования возможностей государственного и местных бюджетов".

Отмена повышения зарплат с 1 января 2024 года

Кроме того, правительство планирует в очередной раз заморозить действие постановления о повышении зарплат педагогов.

"Ввиду ограниченного в условиях военного состояния финансового ресурса государственного и местных бюджетов, необходимо приостановить действие постановления Кабинета министров Украины от 10 июля 2019 г. № 822 до 31 декабря 2024 года", - говорится в пояснительной записке.

Согласно постановлению, с 1 января 2024 должностные оклады должны рассчитываться, исходя из наименьшего размера должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника в размере 4 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. Он будет составлять с 1 января 2024 года в размере 3 195 грн, с 1 апреля - 3 600 гривен.

"На реализацию в 2024 году схем должностных окладов, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 10 июля 2019 г. № 822, расходы не предусмотрены", - отметили авторы проекта.