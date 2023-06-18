Действующие предельные цены на энергорынке мешают подготовке к зиме, - эксперт

Если цены на электроэнергию останутся на том уровне, как сейчас - Украина не сможет подготовиться к следующей зиме и пройти ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента "Первого энергетического совета" Александра Рогозина в ходе публичных слушаний, проводимых НКРЭКУ.

В частности, он подчеркнул, что на рынке электроэнергии вообще не должно быть никаких ценовых ограничений (прайс-кепы, - ред.), кроме сугубо технических.

"Уже нет другого выхода. Потому что если останется цены на том уровне, как сейчас - мы не подготовимся к зиме и не пройдем ее. И не будет никакой электроэнергии зимой, ни дешевой, ни дорогой. Это просто решение направлено на выживание страны", - сказал он.

Также Рогозин добавил, что отмена ценовых ограничений - наше обязательство как страны, согласно договору с Энергетическим Сообществом.

Напомним, государственная энергогенерирующая компания "Энергоатом" предложила Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не внедрять предельные цены на рынке электроэнергии.