В "Дію" добавили еще одну услугу для переселенцев. Федоров рассказал детали

В "Дію" добавили еще одну функцию, которая касается компенсации за трудоустройство переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По словам Федорова, новая функция направлена на то, чтобы упростить услугу компенсации за трудоустройство переселенцев.

"Улучшили услугу, и теперь выплаты будут не только за первый и второй месяц работы человека, но и за третий. А если взяли на работу ВПЛ с инвалидностью, то компенсация будет за первые полгода ее работы - раньше такой услуги не было", - написал он.

В настоящее время размер компенсации составляет 8 тысяч гривен в месяц, это минимальная зарплата. Однако при изменении минимальной заработной платы будет изменяться в размер выплаты.

Для того чтобы получить компенсацию необходимо зайти на портал "Дія" и подать соответствующее заявление, если вы ФЛП или юридическое лицо, а человек трудоустроен официально.

Полезная информация для переселенцев

Кабинет министров расширил перечень внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение компенсации на проживание еще в течение шести месяцев.

Также в Украине действует закон, способствующий тому, чтобы переселенцы могли получить льготные кредиты на приобретение земельных участков, покупку и строительство жилья.

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