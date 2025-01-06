В "Дії" появились новые военные облигации: как их купить и сколько можно заработать

В Украине появились новые военные облигации "Угледар" и "Скадовск". Их уже можно приобрести через приложение "Дія".

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Правительство online" .

Отметим, военные облигации - это ценные бумаги, которые государство выпускает для поддержки армии и экономики во время военного положения. Средства от продажи направляются на обеспечение защитников оружием, техникой и медикаментами. С начала 2024 года благодаря облигациям в госбюджет уже привлечено 416,3 млрд гривен.

Облигации также можно покупать через банковские приложения или лицензированных брокеров.

Ранее РБК-Украина писало, что облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) стали популярным инструментом поддержки экономики и армии Украины во время войны. Правительство выпустило специальные военные облигации, средства от которых направляются на поддержку Сил обороны и экономики.

Эти облигации покупают как украинцы, так и иностранцы. Министерство финансов сообщает, что ОВГЗ приобрели инвесторы из 25 стран, в частности Японии, Германии и США. За 1000 дней войны инвестиции украинцев в эти бумаги выросли почти втрое. Среди преимуществ военных облигаций - 100% гарантия возврата средств государством, отсутствие налогообложения и более высокая доходность по сравнению с депозитами и другими активами.

Также РБК-Украина сравнивало доходность ОВГЗ с депозитами и покупкой валюты.

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