Действия силовиков в Украине негативно отражаются на притоке иностранных инвестиций, - аналитика

По данным журналистов, хотя официальная статистика в 2021 году перед полномасштабной войной отчитывалась о больших объемах инвестиций - это не больше, чем реинвестиции украинского бизнеса (часто олигархов) из оффшорных юрисдикций.

"Поступления иностранных инвестиций остаются низкими и не играют существенной роли ни в стимулировании экономической активности, ни в предложениях иностранной валюты на рынке… без учета реинвестированных доходов, полученных нерезидентами в Украине, в размере 5,2 млрд долларов США, инвестиции прямых инвесторов в предприятия прямого инвестирование в Украине составляло лишь 744 млн долл. Соответствующие прямые инвестиции в акционерный капитал (без учета реинвестированных доходов) лишь незначительно превысили объемы выплат прямым иностранным инвесторам через долговые инструменты (0,5 млрд долл. США за 9 месяцев 2021 года) и, не учитывая кризисного 2020 года (+474 млн долларов США за 9 месяцев) были самыми низкими с 2014 года", - считает председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин.

В статье также отмечается, что даже во время войны правоохранительные органы и судебная система продолжают действовать в своих коррупционных интересах и все чаще открывают уголовные производства против компаний с иностранными инвестициями.

Так, в марте 2022 года была "парализирована проверками ГНС и БЭБ с безосновательными обвинениями" работа складов компании "Филипп Моррис Украина".

Оспаривает апелляционный суд арест корпоративных прав своего предприятия, которому принадлежит крупная сеть АЗС на территории Украины, и австрийская AMIC Energy.

В июле Международный инвестиционный фонд "Инвестохиллс Хелиантус", действующий в интересах американских и европейских инвесторов, обратился с открытыми письмами в госорганы Украины, посольства США, Италии и ряд бизнес-ассоциаций также "из-за произвольных действий сотрудников Службы безопасности Украины, имеющих признаки заказного характера"

25 августа этого года силовики провели обыск у резидента "Дия Сити" - IT-компании Simcord, которая из-за войны переехала в Мукачево на Закарпатье.

Эксперты отмечают, что "маски-шоу" по бизнесу участились из-за того, что правоохранители получили более широкие полномочия из-за военных действий. В ряде случаев они могут использовать фактор войны в своих коррупционных целях.

Напомним, ранее в экономике Юлия Свириденко на встрече министров экономики стран G7 отметила, что ключевым вопросом для инвесторов остается безопасность инвестиций в Украину.

В то же время, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что послевоенная Украина должна стать чрезвычайно привлекательной для инвестиций. Для этого каждый инвестор должен быть уверен, что его законные права и интересы будут защищены.