Действовали в интересах Боголюбова: против руководителей ОПЗ возбудили дело

Вчера, 3 декабря 2024 года на основании определения следственного судьи Киевского районного суда города Одесса было возбуждено уголовное дело №12024160000001447 по признакам преступления предусмотренного ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью), что повлекло тяжкие последствия. Указанная норма предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет.

Как уже сообщалось ранее, журналисты обнаружили злоупотребление при передаче 2,4 га земли в порту "Южный", на которой компания Боголюбова ООО "Бориваж" построила железнодорожную ветвь.

По выявленным данным должностные лица государственного АО "Одесский припортовый завод" незаконно передали в пользование ООО "Бориваж" государственный земельный участок. При этом, чтобы обойти земельный аукцион и не платить справедливую арендную плату в бюджет, была использована схема "сервитута".