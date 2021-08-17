У "Дія" запустили бета-тестування COVID-сертифікатів на Android

У додатку "Дія" запустили бета-тестування СOVID-сертифікатів на операційній системі Android. Бета-тест на iOS почався ще на початку липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Дія" .

"Вже сьогодні можна протестувати сертифікати на Android. Річ у тому, що в Google з'явилися нові вимоги щодо змісту і прав доступу до інформації, пов'язаної з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу міністр цифрової трансформації Михайло Федоров передавати, що сьогодні всі, хто реєструвався на тестування сертифіката для Android, поступово отримуватимуть листи з посиланням на інструкцію і додаток.