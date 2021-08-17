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В "Дія" запустили бета-тестирование COVID-сертификатов на Android

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Украина, Вторник 17 августа 2021 17:15
В "Дія" запустили бета-тестирование COVID-сертификатов на Android Фото: В "Дія" запустили бета-тестирование COVID-сертификатов на Android (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В приложении "Дія" запустили бета-тестирование СOVID-сертификатов на операционной системе Android. Бета-тест на iOS начался еще в начале июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дія".

"Уже сегодня можно протестировать сертификаты на Android. Дело в том, что в Google появились новые требования по содержанию и прав доступа к информации, связанной с COVID-19", - говорится в сообщении.

В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что сегодня все, кто регистрировался на тестирование сертификата для Android, постепенно будут получать письма со ссылкой на инструкцию и приложение.

Напомним, бета-тестирование COVID-сертификата стартовало 1 июля. Однако получили доступ к нему пока только владельцы смартфонов на iOS.

Кроме того, на прошлой неделе украинский COVID-сертификат в "Дія" вышел на последний технический этап одобрения в ЕС.

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