"Дія" запускає дві нові функції: як записатися на бета-тест

Так, "Дія" запускає бета-тест PhotoID "без гімнастики для шиї" і опитування, які стануть інструментом е-демократії.

Як приєднатися до бета-тесту

Для того, щоб взяти участь в бета-тестуванні нових функцій необхідно перейти за посиланням https://team.diia.gov.ua і зареєструватися.

"Коли бета стане доступною для вас, ми відправимо лист з докладними інструкціями на email", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що стати тестувальником можна як однієї нової функції, так і двох відразу.

"Однак, зверніть увагу, що для тестування PhotoID у вас повинен бути біометричний документ в "Дія" - ID-карта або закордонний паспорт", - йдеться в повідомленні.