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У "Дії" дозволили змінювати приписку до військомату: послуга запрацювала в 7 містах

Автор: Сергій Пишкін

В додатку "Дія" з’явився новий сервіс "Є-реєстрація", який сьогодні працює в тестовому режимі. Наразі змінити приписку до військкомату дозволено в 7 містах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Наразі нововведення доступно для власників ID-карток. Зазначається, що сервіс буде корисний для тих, хто внесений до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Раніше процедура зміни місця реєстрації займала близько трьох днів часу, а інколи й навіть до двох тижнів.

"Як це працює? Молодь призовного віку, військовозобов’язані чи резервісти заходять на портал "Дія". Людина заповнює електронну заяву, вносить свої особисті дані, в потрібній опції обирає, хто вона — призовник, резервіст чи військовозобов’язаний, вносить особистий номер реєстрації", - відзначає пресслужба.

Після запиту додаток надсилає до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, призовників і резервістів вашу заяву, а перевірена інформація передається до територіальних центрів надання адміністративних послуг.

Наразі "Є-реєестрація" працює в семи містах:

  • у Харкові;
  • у Вінниці;
  • у Луцьку;
  • у Рівне;
  • у Маріуполі;
  • у Кривому Розі;
  • у Києві.
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