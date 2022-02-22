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У "Дія" стався збій

Автор: Сергій Сурепін

22 лютого о 00:00 в роботі додатка "Дія" стався збій. Додаток надіслав понад 100 сповіщень про те, що завершилися опитування, запущені два тижні тому.

Про це повідомляє РБК-Україна.

22 лютого в додатку "Дія" завершили відразу два опитування. Йдеться про: "Як назвати новий президентський проєкту?" і "Яка нова цифрова послуга найкорисніша для вас?".

По завершенню голосування користувачі, які брали участь в опитуваннях, отримали відповідні повідомлення. Додаток "Дія" сповістив більше 100 разів про те, що опитування завершилися.

Видання РБК-Україна звернулося за коментарем до Мінцифри. У відомстві повідомили, що користувачі могли отримати повідомлення через налаштування пуш-повідомлень. Видання РБК-Україна повідомили в Мінцифрі, що програма працює зараз без збоїв, а всі документи та послуги доступні.

У кожному з опитувань участь взяли понад 300 тисяч людей. Більшість вважає, що найзручнішою опцією програми стала зміна реєстрації. А от як назву для нового президентського проєкту українці обрали "єСмартфон".

Раніше РБК-Україна писало, що 15 лютого "Дія" потрапила під кібератаку.

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Дія