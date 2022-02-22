У "Дія" стався збій

22 лютого в додатку "Дія" завершили відразу два опитування. Йдеться про: "Як назвати новий президентський проєкту?" і "Яка нова цифрова послуга найкорисніша для вас?".

По завершенню голосування користувачі, які брали участь в опитуваннях, отримали відповідні повідомлення. Додаток "Дія" сповістив більше 100 разів про те, що опитування завершилися.

Видання РБК-Україна звернулося за коментарем до Мінцифри. У відомстві повідомили, що користувачі могли отримати повідомлення через налаштування пуш-повідомлень. Видання РБК-Україна повідомили в Мінцифрі, що програма працює зараз без збоїв, а всі документи та послуги доступні.

У кожному з опитувань участь взяли понад 300 тисяч людей. Більшість вважає, що найзручнішою опцією програми стала зміна реєстрації. А от як назву для нового президентського проєкту українці обрали "єСмартфон".